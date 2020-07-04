ارتفاع الدعم الأمريكي للأردن للاستجابة لكورونا إلى 18.7 مليون دولار

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جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، رفع قيمة المساعدات المقدمة إلى الأردن بقيمة 10.1 مليون دينار، ليصل إجمالي المساعدات الأمريكية لدعم جهود الاستجابة لفيروس كورونا المستجد في الأردن إلى أكثر من 18.7 مليون دولار.

وقالت الوزارة الأميركية إنها خصصت 10.1 مليون دولار كمساعدات ممولة من المساعدات الدولية للكوارث لتوفير المساعدة الغذائية الطارئة من خلال مكتب المساعدات الانسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ويشمل إجمالي المساعدات البالغ 10.1 نليون دولار، دعماً أُعلن عنه سابقًا وقيمته نحو 7.2 ملايين دولار كمساعدات إنسانية للاجئين لدعم جهود الاستجابة لكوفيد-19 والتي تشمل اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم.

وتشكل أيضاً 1.5 مليون دولار كمساعدات صحية والتي ستدعم جهود الوقاية من العدوى ووقف انتشار المرض، بالإضافة إلى تعزيز المختبرات لإجراء فحوصات واسعة النطاق لكوفيد-19.