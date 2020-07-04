يبدأ 7 يوليو.. مواعيد سحب الملفات للتقدم لوظيفة "معاون نيابة إدارية"

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مصراوي Masrawy



كتب- محمود السعيد:

أعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية لدفعة 2017.

وذكرت النيابة على موقعها الرسمي أن المسابقة لخريجي دفعة 2017 من خريجي كليات الحقوق من الجامعات المصرية وكلية الشريعة والقانون وكلية الشرطة.

ويشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانوناً ما يلي:

1- ألا يقل تقديره التراكمي عن (جيد).

2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في 28/7/2020 تاريخ آخر يوم لسحب الملف.

3- أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

4- أن تثبت لياقته الطبية وفقاً للتحاليل والفحوص التي ستجرى بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة.

وتسحب الملفات خلال الفترة من 7/7/2020 حتى 28/7/2020 مقابل سداد مبلغ (400) أربعمائة جنيهاً وتقدم الملفات مستوفاة المستندات المطلوبة والمبينة بالملف اعتباراً من 8/8/2020 وحتى 8/9/2020 وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر – ميدان النجدة.

وسيتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة بمقر الأمانة العامة ب 6 أكتوبر والمكاتب الفنية بالمحافظات وعلى الموقع الالكتروني للنيابة الإدارية www.ap.gov.eg.

ويشترط لسحب ملف التقديم:

1- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع وجود الاصل للاطلاع عليه.

2- صورة ضوئية من شهادة المؤهل الدراسي على أن يقدم الأصل لدى تقديم الملف مستوفياً.

3- موافقة جهة العمل بالنسبة للمتقدين من خريجي كلية الشرطة والمتقدمين من العاملين بأى جهات حكومية.

لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات اللازمة

يلتزم راغب التقدم لسحب الملف بطباعة استمارة البيانات الآتية واستيفاء بياناتها وتقديمها رفق صورة بطاقة الرقم القومي وصورة من شهادة المؤهل الدراسي كشرط لسحب.

ويمكن تحميل الاستمارة من الصورة الرابط التالي (https://bit.ly/2ZCvuB0).