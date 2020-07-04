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قبل إجرائها.. تعرف على تقسيم دوائر مجلس الشيوخ

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قبل إجرائها.. تعرف على تقسيم دوائر مجلس الشيوخ قبل إجرائها.. تعرف على تقسيم دوائر مجلس الشيوخ

مصراوي Masrawy

02:04 م السبت 04 يوليه 2020


تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم السبت، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات؛ لإعلان مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، وموعد دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج ، وكذلك الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر، موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وموعد الانتخابات، وفي هذا الصدد ينشر "مصراوي" تقسيم الدوائر المرتقب إجراء الانتخابات بداخلها.

قُسمت الدوائر الانتخابية لنظام القوائم بمشروع قانون مجلس الشيوخ إلى ٤ قوائم، وحدد مشروع القانون المقترح عدد أعضاء المجلس بـ(300 عضو) يتم انتخاب (200 عضو)، ثلثي الأعضاء، ويعين (100 عضو ) ثلث المجلس.

وفي ما يلي تقسيم المقاعد:

- عدد أعضاء المجلس (٣٠٠ عضو) يتم انتخاب (١٠٠عضو) بنظام الانتخاب الفردي، و(١٠٠ عضو) بنظام القوائم المغلقة.

- بالنسبة إلى نظام الانتخاب بالقوائم، يتم تقسيم الجمهورية إلى (4 دوائر)؛ دائرتين كبيرتين، كل منهما (35 عضوًا) شمال وجنوب، ودائرتين صغيرتين، كل منهما (15عضوًا) شرق وغرب.

- تضم الدائرة الأولى شمال، محافظات (القاهرة- القليوبية- الدقهلية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ).

- تضم الدائرة الثانية جنوب، محافظات (الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- الوادي الجديد- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- البحر الأحمر).

- تضم الدائرة الثالثة شرق محافظات (الشرقية- دمياط- بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- شمال سيناء- جنوب سيناء).

- تضم الدائرة الرابعة غرب محافظات (الإسكندرية- البحيرة- مرسى مطروح).

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وجاء تعداد مقاعد الانتخاب بالنظام الفردي كالاتي:

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