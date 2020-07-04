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انهيار تاريخي للريال الإيراني في معاملات اليوم بالسوق السوداء

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انهيار تاريخي للريال الإيراني في معاملات اليوم بالسوق السوداء انهيار تاريخي للريال الإيراني في معاملات اليوم بالسوق السوداء
بواقع 207 آلاف ريال مقابل الدولار الواحد.. والأسباب متعددة

انهيار تاريخي للريال الإيراني في معاملات اليوم بالسوق السوداء

شهد الريال الإيراني انهيارًا تاريخيًا جديدًا في معاملات اليوم، داخل السوق السوداء بواقع 207 آلاف ريال مقابل الدولار الواحد.

ووفق " اليوم": سجّل الريال الإيراني أدنى مستوى له في التاريخ الاقتصادي للبلاد، مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، على الرغم من ضخ البنك المركزي ملايين الدولارات في السوق.

وتم تداول الدولار في معاملات صباح اليوم السبت عند 207 آلاف، بعدما كان قد سجل الخميس نهاية الأسبوع الماضي، 189.5 ألف ريال، بينما يصل السعر الرسمي له على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي إلى 42 ألف ريال للدولار.

وتتضمن أسباب هبوط العملة الإيرانية، مؤخرًا: نقص العملة الأجنبية، نظرًا للانخفاض الشديد في صادرات النفط، وتوقف أو انخفاض الصادرات مع دول الجوار، نظرًا للإغلاق الجزئي للحدود بسبب ، كما ساهم قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤخراً، بإدانة تعاون طهران مع المفتشين الدوليين في تراجع العملة الوطنية.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني ومحافظ البنك المركزي: إن عدم الاستقرار في سوق العملات "مؤقت وعابر".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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