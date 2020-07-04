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وفاة طفلة يشتبه في إصابتها بـ"كورونا" بكفر الشيخ

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وفاة طفلة يشتبه في إصابتها بـ"كورونا" بكفر الشيخ وفاة طفلة يشتبه في إصابتها بـ"كورونا" بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

10:16 ص السبت 04 يوليه 2020

كفر الشيخ- إسلام عمار:

سجل مستشفى فوه للتأمين الصحي في كفر الشيخ، اليوم السبت، وفاة طفلة عمرها عامًا ونصف العام، يشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد، إثر تعرضها لضيق في التنفس.

وكان طبيب بمستشفى فوه للتأمين الصحي، لجأ إلى شكاوى مجلس الوزراء، لإنقاذ الطفلة هنا محمد، تقيم بقرية كفر السودان، التابعة لدسوق، يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا من الموت، لحاجتها الملحة للنقل إلى عناية عزل صحي للأطفال.

وسجل الطبيب عادل خضيري رئيس قسم الأطفال بمستشفى فوه للتأمين الصحي شكوى على موقع الشكاوى التابع لمجلس الوزراء حملت رقم 2826258 بتاريخ 4 يوليو الجاري، تتضمن احتياج الطفلة، لعناية عزل أطفال، نظرًا للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا إثر شكواها بضيق شديد في التنفس.

وقال محمد زيدان، والد الطفلة، لـ"مصراوي"، إنه توجه بابنته إلى مستشفى فوه للتأمين الصحي، أمس الجمعة 3 يوليو الجاري، بعد إصابتها بضيق في التنفس، وجرى إبلاغه من رئيس قسم الأطفال بالمستشفى بضرورة نقلها إلى عناية عزل أطفال، نظرًا للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا.

وأضاف والد الطفلة، أنه على مدار أكثر من 12 ساعة، جرى التواصل مع عدة جهات تابعة لوزارة الصحة، لتوفير مكان لابنته بعناية عزل.

وفي السياق قال مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه لا يوجد قسم عناية لعزل الأطفال في المحافظة، و المديرية لم تتلقى بلاغًا بخصوص الطفلة.

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