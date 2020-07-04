موسكو: وفاة 25 شخصاً بكورونا وارتفاع إجمالي الضحايا إلى 3929

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تسجيل 223530 إصابة بالفيروس في المدينة حتى الآن

قالت فرقة مكافحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية موسكو، اليوم السبت، إن الفيروس أودى بحياة 25 شخصاً في موسكو أمس الجمعة.

وقالت فرقة مكافحة الفيروسات "في موسكو، تُوفي 25 مريضاً تم تشخيص إصابتهم بالالتهاب الرئوي وفيروس كورونا".

وبهذا العدد ارتفع إجمالي عدد الوفيات من الوباء في موسكو إلى 3929 حالة وفاة.

وتم تسجيل 223530 إصابة بفيروس كورونا في المدينة حتى الآن، من بينهم 659 إصابة أمس الجمعة، حتى الآن تعافى 154839 مصاباً بالفيروس.

فيروس كورونا الجديد