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‎الإكوادور: إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 60,657 إصابة مؤكدة

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‎الإكوادور: إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 60,657 إصابة مؤكدة ‎الإكوادور: إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 60,657 إصابة مؤكدة
تسجيل 1,171 حالة إصابة جديدة بالفيروس

‎الإكوادور: إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 60,657 إصابة مؤكدة

أعلنت وزارة الصحة الإكوادورية تسجيل البلاد 1,171 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

ووفقاً لوزارة الصحة: ارتفعت الحصيلة الإجمالية لحالات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد إلى 60,657 حالة.

وبحسب بيانات الوزارة: بلغت الحصيلة الإجمالية لوفيات كوفيد-19 في الإكوادور 4,700. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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