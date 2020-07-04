تشيلي: حصيلة ضحايا كورونا تجاوزت الـ6000 حالة وفاة

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تسجيل 3,548 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة في تشيلي أن حصيلة وفيات كوفيد-19 تجاوزت ستة آلاف إصابة، بعد تسجيل البلاد 131 وفاة إضافية بالفيروس أمس الجمعة.



وبحسب بيان الوزارة: ترتفع الحصيلة الإجمالية لوفيات كوفيد-19 في تشيلي إلى 6,051.



ووفقاً لوزارة الصحة: سجلت تشيلي 3,548 حالة إصابة جديدة بكوفيد- 19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل الإجمالي إلى 288,089 حالة إصابة في البلاد بسبب فيروس كورونا.



كما أعلنت وزارة الصحة أن 253,343 مريضًا تعافوا من كورونا في جميع أنحاء البلاد.فيروس كورونا الجديد