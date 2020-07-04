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تشيلي: حصيلة ضحايا كورونا تجاوزت الـ6000 حالة وفاة

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تشيلي: حصيلة ضحايا كورونا تجاوزت الـ6000 حالة وفاة تشيلي: حصيلة ضحايا كورونا تجاوزت الـ6000 حالة وفاة
تسجيل 3,548 إصابة جديدة

تشيلي: حصيلة ضحايا كورونا تجاوزت الـ6000 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة في تشيلي أن حصيلة وفيات كوفيد-19 تجاوزت ستة آلاف إصابة، بعد تسجيل البلاد 131 وفاة إضافية بالفيروس أمس الجمعة.

وبحسب بيان الوزارة: ترتفع الحصيلة الإجمالية لوفيات كوفيد-19 في تشيلي إلى 6,051.

ووفقاً لوزارة الصحة: سجلت تشيلي 3,548 حالة إصابة جديدة بكوفيد- 19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل الإجمالي إلى 288,089 حالة إصابة في البلاد بسبب .

كما أعلنت وزارة الصحة أن 253,343 مريضًا تعافوا من كورونا في جميع أنحاء البلاد.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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