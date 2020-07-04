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الطقس اليوم: توقع هطول أمطار رعدية على نجران وجازان وعسير ومرتفعات الباحة

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الطقس اليوم: توقع هطول أمطار رعدية على نجران وجازان وعسير ومرتفعات الباحة الطقس اليوم: توقع هطول أمطار رعدية على نجران وجازان وعسير ومرتفعات الباحة
رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على طول طريق الساحل من الليث إلى جازان

الطقس اليوم: توقع هطول أمطار رعدية على نجران وجازان وعسير ومرتفعات الباحة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: نجران، جازان وعسير، كذلك على مرتفعات الباحة، في حين تكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث الى جازان، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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