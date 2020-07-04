"أطباء المنيا" تنعى رابع شهدائها إثر وفاته بكورونا

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مصراوي Masrawy

المنيا- محمد النادي:

أصدرت نقابة أطباء المنيا، بيانًا الجمعة، نعت فيه رابع أطباءها الذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعى "البيان"، الشهيد الدكتور عاطف محمود سالم، استشاري الجراحة العامة ومكافحة العدوى، والذي وافته المنية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبوفاة طبيب اليوم، يرتفع عدد الشهداء من أطباء المنيا إلى 4 حالات، بعد أن توفي الدكتور سيد نادي، أخصائي الحميات بسمالوط داخل مستشفى العزل بملوي، والدكتور عماد حبيب، استشارى الباطنة بمستشفى مغاغة، والدكتور محمود البطل، استشاري النساء والتوليد بمستشفى مغاغة.

