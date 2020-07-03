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اتحاد القدم يقيم محاضرتين.. ضمن برنامج التعليم المستمر للمدربين الوطنيين

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اتحاد القدم يقيم محاضرتين.. ضمن برنامج التعليم المستمر للمدربين الوطنيين اتحاد القدم يقيم محاضرتين.. ضمن برنامج التعليم المستمر للمدربين الوطنيين
بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

اتحاد القدم يقيم محاضرتين.. ضمن برنامج التعليم المستمر للمدربين الوطنيين

أقامت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وضمن برنامج التعليم المستمر محاضرتين شارك فيهما مدير الخدمات التعليمية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرانك لودولف ومدير التعليم بالاتحاد الإيرلندي لكرة القدم نيال أوريقن، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، ومدير التعليم بالاتحاد الدكتور يحيى الشريف.

وافتتح رئيس الاتحاد السعودي اللقاء بكلمة أثنى فيها على حرص المدربين لحضورهم وسعيهم لتطوير قدراتهم الفنية، مؤكدًا حرص الاتحاد على تقديم كل ما من شأنه يساهم في تطوير منظومة كرة القدم .

وقدم فرانك لودولف المحاضرة الأولى بعنوان "مقدمة في اتفاقية تعليم المدربين في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم"، حيث عرج على برامج التعليم التي تقدم للمدربين في الاتحاد الأوروبي، موضحًا برامج التبادل المعرفي والثقافي للمدربين، كما تطرق إلى فائدة وأهمية التعليم للمدربين ومراحل الحصول على الرخصة التدريبية الأوروبية للمدربين.

وعنون نيال أوريقن محاضرته "إدارة البيئة التي ترتكز على المتعلم"، حيث أوضح خريطة الطريق للمنهجية التي تركز على اللاعب والمتعلم التي بدأت منذ عام 2015 وتستمر حتى عام 2025، وبعدها تحدث عن الطريقة المثلى للتحول من النظريات إلى التطبيقات العملية، موضحًا المبادئ الرئيسة في تعليم كرة القدم للكبار، كما أشار إلى أهمية العلاقة بين المدرب واللاعب ومدى المعلومات التي يمكن أن يقدمها المدرب إلى اللاعب، بعد ذلك عرض فيديوهات لطريقة التحول في التدريب من النظرية إلى التطبيقية.الاتحاد السعودي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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