محافظ أسيوط: نستهدف تطعيم 132 ألف حالة ضد شلل الأطفال

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه جرى تقديم كافة سبل الدعم للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي بدأت أول يوليو الجاري، وتستهدف مواليد من 1 يناير 2016 حتى 22 مارس 2018 بجميع أحياء ومراكز وقرى المحافظة، من خلال تطعيم الأطفال بجرعتين يفصل بينهما شهر من طعم شلل الأطفال (بالحقن) في جميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية.

وأوضح محافظ أسيوط، أن عدد الأطفال المستهدفين نحو ١٣٢٠٠٠ طفلًا على مستوى الإدارات الصحية وسيتم التطعيم بجميع المراكز والوحدات والمكاتب الصحية وذلك بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال مشيرًا إلى قيام مديرية الصحة بتوفير الطعوم اللازمة طوال فترة التطعيم.

وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن التطعيم سيكون عن طريق الحقن في الذراع للأطفال المستهدفين من الحملة وليس جرعات الطعم الفموي وأن التطعيم يتم بالحقن الجزيئي على جرعتين يفصل بينهما شهر، منوها إلى أن التطعيم متوفر بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية بالمحافظة وذلك في ضوء جهود وزارة الصحة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال مناشدًا المواطنين بإحضار شهادة الميلاد الطفل وحضور شخص واحد مع الطفل لمنع التزاحم ويكون مرتديًا للكمامة والالتزام بإجراءات الدخول إلى موقع التطعيم لضمان تنفيذ التباعد الاجتماعي.