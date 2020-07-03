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تعرّف على أول مديرة لجامعة سعودية تضم الجنسين.. من هي "الصفدي"؟

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تعرّف على أول مديرة لجامعة سعودية تضم الجنسين.. من هي "الصفدي"؟ تعرّف على أول مديرة لجامعة سعودية تضم الجنسين.. من هي "الصفدي"؟
سيرة ذاتية حافلة تضم ٥٠ ورقة بحثية.. والتخصص هندسة البرمجيات

تعرّف على أول مديرة لجامعة سعودية تضم الجنسين.. من هي

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أمس الخميس، موافقة المقام السامي على تعيين الدكتورة ليلك الصفدي رئيساً للجامعة الإلكترونية، كأول امرأة ترأس جامعة سعودية يضم طلابها الجنسين من الذكور والإناث.

و"االصفدي" عضو بهيئة التدريس بجامعة الملك سعود، ومديرة حاضنة تكنولوجيا المرأة، ومسؤولة عن تطوير مركز ريادة الأعمال في أقسام العلوم النسائية والطبية، كما عملت كمستشار المحافظ بالهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستشاري وكالة الجامعة للتخطيط والجودة والتطوير بالجامعة الإلكترونية، وهي خريجة جامعة ولونغونغ وحاصلة على دكتوراه في علوم الحاسب الآلي 1998-2002، وماجستير علوم الحاسب 1993-1995 والتخصص في هندسة البرمجيات.

وتعتبر "الصفدي" من الكفاءات العلمية المميزة، فقد عملت كمدير تنفيذي لأكثر من 20 عامًا في تطوير الأعمال والاستشارات التجارية والقيادة الاستراتيجية، إضافة إلى خبراتها المتراكمة في إدارة المشاريع.

وتملك سجلاً ثابتًا من النجاح في تحديد فرص الأعمال والشركاء الاستراتيجيين والأسواق والقنوات ذات الإمكانات الأكبر، كما مارست العمل على وضع خطط تنفيذية ناجحة في تطوير الاستراتيجيات، وتقييم المبادرات كجزء من برنامج التحول الوطني السعودي، وهي عضو في عدد من مجالس التوجيه والاستشارات.

وشاركت "الصفدي" بأكثر من 50 ورقة بحثية في مؤتمرات ومقالات صحفية، في مجالات البحث ذات الاهتمام مثل التجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي والتجاري، كما عملت كنائب الرئيس ومسؤول التكنولوجيا الوطني في مايكروسوفت في مطلع 2020.وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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