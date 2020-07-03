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موعد للبت قبل تسليم الأوراق.. التعليم تعلن ضوابط استقبال طلبات الندب للمعلمين

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موعد للبت قبل تسليم الأوراق.. التعليم تعلن ضوابط استقبال طلبات الندب للمعلمين موعد للبت قبل تسليم الأوراق.. التعليم تعلن ضوابط استقبال طلبات الندب للمعلمين

مصراوي Masrawy

12:38 م الجمعة 03 يوليه 2020

كتب- أسامة علي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليماتها بشأن تلقي طلبات الندب للمعلمين والعاملين بالوزارة.

واشترطت الوزارة في ظل انتشار ، على الراغبين في تقديم طلبات الندب اتباع التعليمات التالية:

- تجميع الإدارات النوعية المختصة بالمديريات طلبات الندب الكلي للمعلمين أو العاملين التي يقدمون طلب ندب إلى خارج المديرية أو المحافظة أو خارج التربية والتعليم أو أي مصلحة آخرى وتعرض عرضا شخصيا مجمعة بنهاية اليوم الذي سيحدد لكل مادة علي مديري عموم المديرية ومن ثم علي وكيل أول الوزارة مع الالتزام بالقرار رقم 202 والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

- عدم ترك الأوراق للتداول ويعطى لكل معلم موعد البت في الطلب لحين تسليمه للأوراق ويتم البت من خلال جهات الاختصاص بالمديرية والإدارات التعليمية.

- جميع المكاتبات الصادرة تكون مكتوبة بالكمبيوتر وليس بخط اليد ولن يتم النظر لأي مكاتبات لا تراعي ذلك.

- على الشخص التقدم بطلبه بنفسه.

- مراعاة المستوى الوظيفي عند المخاطبة.

  • يكون التوقيع (الوظيفة - اسم ثلاثي - التوقيع).
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