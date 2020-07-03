موريتانيا تسجل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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ليرتفع عدد الإصابات إلى 4606

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4606 إصابات مؤكدة في البلاد.

وأضاف مدير الصحة العمومية خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 882 تحليلًا مخبريًا، مشيرًا إلى تسجيل 50 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1727 شخصًا.

وأفاد بأنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد المتوفين عند 129 شخصًا.فيروس كورونا الجديد