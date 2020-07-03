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حاكم ولاية تكساس يصدر أمراً إلزامياً بضرورة تغطية الوجه في ولايته

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حاكم ولاية تكساس يصدر أمراً إلزامياً بضرورة تغطية الوجه في ولايته حاكم ولاية تكساس يصدر أمراً إلزامياً بضرورة تغطية الوجه في ولايته
قصر التجمعات على عشرة أفراد

حاكم ولاية تكساس يصدر أمراً إلزامياً بضرورة تغطية الوجه في ولايته

أصدر حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت، أمراً تنفيذياً، يفرض إلزامياً على المقيمين في جميع أنحاء الولاية ارتداء غطاء للوجه في الأماكن العامة، وفي المقاطعات التي يزيد فيها عدد المصابين بفيروس كورونا على 20 شخصاً.

وسمح حاكم الولاية، في بيان صادر عنه، للسلطات المحلية، سلطة قصر التجمعات على عشرة أفراد، في الولاية التي تشهد ارتفاعاً في عدد حالات الإصابة بكورونا والوفيات الناجمة عنها.

يأتي هذا الأمر التنفيذي بعد أن حث المسؤولون في المدينة والمسؤولون المحليون، حاكم الولاية، على مدى أسابيع على منحهم السلطة لإصدار وتطبيق غطاء الوجه.

حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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