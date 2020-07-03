أخبار عاجلة

"الميمني" يباشر عمله مديراً لمستشفى النور التخصصي -
دخل حيز التنفيذ.. قرار أمريكي يثير خوف إسرائيل -
الدوري الإسباني .. ريال مدريد لمواصلة الانتصارات وبرشلونة لتضييق الخناق -
في هجوم خاطف.. الجيش اليمني يحرر مواقع من الحوثيين في نهم -
فيديو واقعة غريبة.. لماذا أحرق مهربون طائرة تحمل مخدرات بـ5 ملايين دولار؟ -
الحكومة الفلسطينية تطالب الاحتلال بإغلاق المعابر للسيطرة على "كورونا" -
بمحافظة أحد المسارحة.. نادي المحامل للفروسية يدرب 55 متدرباً ومتدربة على فنون الفروسية -
"المبارك" يشكر "العتيبي" لجهوده في تأسيس لجنة "ملكية" -
لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا -
"الحربي" يكرّم "القباني" لجهوده المجتمعية في الحد من "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة

Print
الطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة الطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة
تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية

الطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً لسحب رعدية ممطرة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة)، فيما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الميمني" يباشر عمله مديراً لمستشفى النور التخصصي

"الميمني" يباشر عمله مديراً لمستشفى النور التخصصي

دخل حيز التنفيذ.. قرار أمريكي يثير خوف إسرائيل

دخل حيز التنفيذ.. قرار أمريكي يثير خوف إسرائيل

الدوري الإسباني .. ريال مدريد لمواصلة الانتصارات وبرشلونة لتضييق الخناق

الدوري الإسباني .. ريال مدريد لمواصلة الانتصارات وبرشلونة لتضييق الخناق

في هجوم خاطف.. الجيش اليمني يحرر مواقع من الحوثيين في نهم

في هجوم خاطف.. الجيش اليمني يحرر مواقع من الحوثيين في نهم

شبكة عيون الإخبارية