أخبار عاجلة

20 ألف أردني عادوا على 3 مراحل من الخارج -
منح الأردن إشارة السفر الآمن لتعامله الصحيح مع الجائحة -
الحكومة الفلسطينية تطالب الاحتلال بإغلاق المعابر للسيطرة على "كورونا" -
بمحافظة أحد المسارحة.. نادي المحامل للفروسية يدرب 55 متدرباً ومتدربة على فنون الفروسية -
بالصين أم الأندية العالمية.. كيف يمكن ملء الفراغ الذي تركته أمريكا في العالم؟ -
"المبارك" يشكر "العتيبي" لجهوده في تأسيس لجنة "ملكية" -
لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا -
"الحربي" يكرّم "القباني" لجهوده المجتمعية في الحد من "كورونا" -
"تأكد" يكشف الغش في الأجهزة المنزلية والمركبات والإنارة -
مستفيدو "سكني" يواصلون أعمال البناء في مخطط "درة الجبيلة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"امتحن في أمان إحنا معاك".. مبادرة مديرية الشباب في شمال سيناء -صور

Print
"امتحن في أمان إحنا معاك".. مبادرة مديرية الشباب في شمال سيناء -صور "امتحن في أمان إحنا معاك".. مبادرة مديرية الشباب في شمال سيناء -صور

مصراوي Masrawy

05:41 م الخميس 02 يوليه 2020

شمال سيناء - أشرف سويلم:

قال إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة في شمال سيناء، إن المديرية أطلقت مبادرة: "امتحن في أمان إحنا معاك"، وذلك استمرارًا للدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة في الخدمة المجتمعية.

وأوضح أن ذلك يأتي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان والمنطقة الأزهرية في شمال سيناء، وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأضاف وكيل الوزارة، أن المبادرة تهدف إلى توعية الطلاب عند دخول الامتحانات وتوزيع الكمامات والكحول عليهم، إضافة إلى تعقيم المدارس إجراءً احترازيًا لمواجهة المستجد.

ولفت إلى أن المبادرة تأتي بمشاركة متطوعين وأعضاء البرلمان، ومراكز شباب شمال سيناء، ليبدأ العمل في مدن العريش وبئر العبد ورمانة والشيخ زويد.

0

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أحمر وزي اللوز وأطعم كمان من الموز حصاد العنب في غيطان مصر

أحمر وزي اللوز وأطعم كمان من الموز حصاد العنب في غيطان مصر

موجز أخبار اليوم السابع بدء صرف المعاشات.. وخطة حكومية لتأمين لقاح كورونا.. ومحاكمة سما المصري

موجز أخبار اليوم السابع بدء صرف المعاشات.. وخطة حكومية لتأمين لقاح كورونا.. ومحاكمة سما المصري

مساء dmc -رحيل الفنانة رجاء الجداوي عن عمر ناهز 82 عاما بسبب فيروس كورونا

مساء dmc -رحيل الفنانة رجاء الجداوي عن عمر ناهز 82 عاما بسبب فيروس كورونا

خبير مالي يشرح بعض الخطوات لحماية خطط عطلتك بظل فيروس كورونا

خبير مالي يشرح بعض الخطوات لحماية خطط عطلتك بظل فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية