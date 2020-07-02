"امتحن في أمان إحنا معاك".. مبادرة مديرية الشباب في شمال سيناء -صور

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شمال سيناء - أشرف سويلم:

قال إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة في شمال سيناء، إن المديرية أطلقت مبادرة: "امتحن في أمان إحنا معاك"، وذلك استمرارًا للدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة في الخدمة المجتمعية.

وأوضح أن ذلك يأتي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان والمنطقة الأزهرية في شمال سيناء، وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأضاف وكيل الوزارة، أن المبادرة تهدف إلى توعية الطلاب عند دخول الامتحانات وتوزيع الكمامات والكحول عليهم، إضافة إلى تعقيم المدارس إجراءً احترازيًا لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن المبادرة تأتي بمشاركة متطوعين وأعضاء البرلمان، ومراكز شباب شمال سيناء، ليبدأ العمل في مدن العريش وبئر العبد ورمانة والشيخ زويد.