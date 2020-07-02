أخبار عاجلة

الحكومة الفلسطينية تطالب الاحتلال بإغلاق المعابر للسيطرة على "كورونا" -
بمحافظة أحد المسارحة.. نادي المحامل للفروسية يدرب 55 متدرباً ومتدربة على فنون الفروسية -
بالصين أم الأندية العالمية.. كيف يمكن ملء الفراغ الذي تركته أمريكا في العالم؟ -
"المبارك" يشكر "العتيبي" لجهوده في تأسيس لجنة "ملكية" -
لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا -
"الحربي" يكرّم "القباني" لجهوده المجتمعية في الحد من "كورونا" -
"تأكد" يكشف الغش في الأجهزة المنزلية والمركبات والإنارة -
مستفيدو "سكني" يواصلون أعمال البناء في مخطط "درة الجبيلة" -
"الحبيب" يجيب.. ما هي سمات الفتاة التي تتزوج رجلاً كبيراً في السن؟ -
"فهد بن سلطان" يطلع على تقرير عن جائزته للتفوق العلمي والتميز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الزيلعي" يبدأ رحلة العلاج بمدينة سلطان للخدمات الإنسانية

Print
بتوجيه من الأمير فيصل بن سلطان

أصدر مدير عام مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز توجيهاً بعلاج لاعب النصر السابق، خالد الزيلعي، في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية .

وكان لاعب العين (حالياً) الزيلعي، قد أعلن في الأيام الماضية عن إصابته بمرض مجهول الأسباب (التصلب الجانبي الضموري).

ونتيجة لنداء اللاعب لوزارة الرياضة، فقد بادر وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالhتصال باللاعب والhطمئنان على صحته، متمنياً له الشفاء العاجل .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة الفلسطينية تطالب الاحتلال بإغلاق المعابر للسيطرة على "كورونا"

الحكومة الفلسطينية تطالب الاحتلال بإغلاق المعابر للسيطرة على "كورونا"

بمحافظة أحد المسارحة.. نادي المحامل للفروسية يدرب 55 متدرباً ومتدربة على فنون الفروسية

بمحافظة أحد المسارحة.. نادي المحامل للفروسية يدرب 55 متدرباً ومتدربة على فنون الفروسية

"المبارك" يشكر "العتيبي" لجهوده في تأسيس لجنة "ملكية"

"المبارك" يشكر "العتيبي" لجهوده في تأسيس لجنة "ملكية"

لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا

لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية