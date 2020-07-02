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انتهاء عملية "أم الهيمان" بالكويت.. المسلح قَتَل نفسه بعد محاصرته

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انتهاء عملية "أم الهيمان" بالكويت.. المسلح قَتَل نفسه بعد محاصرته انتهاء عملية "أم الهيمان" بالكويت.. المسلح قَتَل نفسه بعد محاصرته
مطلوب وقام بإطلاق أعيرة نارية أصابت مركبة إحدى القيادات الأمنية

انتهاء عملية

قام مسلح أم الهيمان بالكويت، بإطلاق النار على نفسه داخل منزله، بعد أن حاصرته الشرطة بمنطقة "علي صباح السالم"، حسب ما ذكرته مصادر أمنية.

وأوضحت الشرطة الكويتية بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أن مسلح "أم الهيمان" هو عسكري سابق وقد أصاب نفسه في الرأس.

وكانت قوات الأمن الكويتية قد أعلنت عن التعامل مع أحد الأشخاص المطلوبين وهو مسلح؛ حيث قام بإطلاق عدة أعيرة نارية أصابت مركبة إحدى القيادات الأمنية وأحد المنازل المجاورة.

وأضافت: "تمت محاصرة المنزل بمنطقة علي صباح السالم والسيطرة على الموقع".الكويت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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