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النصر: كشوفات طبية للاعبي الفريق الكروي الأول

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النصر: كشوفات طبية للاعبي الفريق الكروي الأول

أعلن نادي النصر، اليوم الأربعاء، عن إجراء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الكشوفات الطبية في مركز الشريك الطبي الحصري لنادي فزيو تريو.

وأوضح النادي أن الكشوفات الطبية بدأت عند الساعة العاشرة صباحاً وانتهت عند الساعة الواحدة ظهراً؛ حيث قسم طبيب الفريق اللاعبين إلى مجموعتين؛ أجرت الأولى الكشوفات الطبية، في حين ستجري المجموعة الثانية الكشف صباح الغد.

وكشف أن الكشوفات الطبية تقدم تقريراً طبياً متكاملاً عن حالة اللاعب الصحية وجاهزيته؛ حيث تم إجراء الكشوفات في مركز شريك نادي النصر الطبي فزيو تريو.

النصر: كشوفات طبية للاعبي الفريق الكروي الأول

النصر: كشوفات طبية للاعبي الفريق الكروي الأول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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