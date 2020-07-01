"تقنية البنات" بجدة تستقبل خريجات الأقسام العلمية حتى 17 ذي القعدة

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في تخصصات الدعم الفني وإدارة أنظمة شبكات الحاسب والوسائط المتعددة

دعا مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة؛ إلى تسجيل خريجات الأقسام العلمية بالثانوية العامة في الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة، والتي تواصل لأول مرة استقبال طلبات القبول حتى السابع عشر من ذي القعدة الحالي.

وأضاف كدسة أن هذا سيكون في ثلاثة تخصصات هي: الدعم الفني، وإدارة أنظمة شبكات الحاسب الآلي، والوسائط المتعددة؛ حيث وافق محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على فتح القبول بالكلية للفصل التدريبي القادم من خلال الرابط: ‏ https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate

وأوضح "كدسة" أن الكلية تعتبر أحدث مشاريع المؤسسة التي تبرز اهتمامها بالتحول الرقمي في الوقت الراهن، كما تعد خطوة متقدمة تؤكد المؤسسة من خلالها على دراسة التخصصات التقنية وتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز الإمكانات البشريّة وتوسيع نطاق منشآتها التدريبية تحقيقاً لمتطلبات رؤية المملكة 2030. مبينًا أن التخصصات الحالية للكلية ستكون نواة لاستحداث تخصصات جديدة وفقًا لحاجة قطاع العمل السعودي.

وكشف "كدسة" أن الكلية التي تقدم شهادة الدبلوم لخريجاتها صممت على أحدث التصاميم الهندسية الحديثة وجمعت فيها كافة المرافق التدريبية التي تحتاجها المتدربة والمدربة للرقي بالعملية التدريبية، وإضافة تخصصات تقنية جديدة تخدم بنات المحافظة، موضحاً أن الكلية تعد أحدث المشاريع التدريبية التي تستوعب (2200) متدربة، وتبلغ مساحتها (42520) م2 بتكلفة (83.437.699) مليون ريال.