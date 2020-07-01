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5 دول عربية فتحت مطاراتها أمام الرحلات الدولية.. تعرف عليها

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5 دول عربية فتحت مطاراتها أمام الرحلات الدولية.. تعرف عليها 5 دول عربية فتحت مطاراتها أمام الرحلات الدولية.. تعرف عليها
بعد إغلاق 3 أشهر.. وبدءاً من 1 يوليو 2020

5 دول عربية فتحت مطاراتها أمام الرحلات الدولية.. تعرف عليها

عادت شركات الطيران في بعض الدول العربية لاستئناف رحلاتها بدءاً من اليوم 1 يوليو 2020 ورفع قيود السفر على تسيير واستقبال رحلات الطيران، وسط إجراءات احترازية ألزمت بها الشركات لدخول كل من تلك الدول والتي تفاوتت فيما بينها.


عادت اليوم شركات الطيران المصرية رحلاتها الدولية بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر منذ يوم 19 مارس الماضي؛ بسبب تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على حركة الطيران بجميع دول العالم.

وأعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن بدء تشغيل رحلاتها إلى أكثر من 29 نقطة مباشرة، ووضعت خطة تصاعدية لإعادة تشغيل رحلاتها إلى العديد من النقاط، وتبدأ خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو في تسيير رحلاتها إلى 13 نقطة بقارة أوروبا، و4 نقاط بقارة إفريقيا منها تونس، و4 نقاط بمنطقة الشرق الأوسط وهي (دبي – أبوظبي – الشارقة – بيروت) و3 نقاط بقارة أمريكا الشمالية.

الإمارات
بدأت شركات الطيران الإماراتية في الطيران منذ أيام مع الاشتراطات لاستقبال المقيمين من حملة الإقامات السارية الموجودين خارج الدولة ابتداء من الأول من يوليو، ومن أبرز تلك الاشتراطات، إجراء الفحص المسبق في الدول التي تم التعاقد مع مختبرات معتمدة بها من قبل الجهة المختصة والمنتشرة في حوالي 106 مدن في 17 دولة كمرحلة أولى على ألا تتجاوز صلاحية نتيجة الفحص 72 ساعة قبل موعد إقلاع الطائرة.


وأعلنت شركة طيران الإمارات عن تسيير رحلات جديدة للركاب إلى 4 وجهات إضافية من بينها القاهرة وتونس ابتداء من الأول من يوليو لتزيد بذلك الشركة رحلاتها إلى 52 مدينة في العالم.

البحرين
أعلنت طيران الخليج -الناقلة الوطنية لمملكة البحرين- عن استئناف رحلاتها المجدولة المباشرة إلى كل من أثينا والقاهرة بدءاً من اليوم، وألزمت مملكة البحرين جميع الوافدين إليها بتعبئة استمارة الإقرار الصحي، كما سيخضع جميع المسافرين القادمين لفترة عزل ذاتي أو حجر صحي مدتها 14 يوماً.

تونس
فتحت تونس مطاراتها لحركة الطيران الدولية يوم السبت 27 يونيو، بعد فترة إغلاق جاوزت ثلاثة أشهر حيث استقبل مطار قرطاج أولى الرحلات قادمة من فرنسا للخطوط الفرنسية.


لبنان
أعلنت لبنان اليوم فتح مطار رفيق الحريري الدولى بدءاً من اليوم الاربعاء 1 يوليو وتستقبل المسافرين القادمين بالشروط الاحترازية والعزل الصحي الذاتي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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