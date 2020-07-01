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المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية البحريني يثمن قرار المملكة بشأن موسم الحج للعام الحالي

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المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية البحريني يثمن قرار المملكة بشأن موسم الحج للعام الحالي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية البحريني يثمن قرار المملكة بشأن موسم الحج للعام الحالي
الحرص على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًّا بما يحقق متطلبات الوقاية

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية البحريني يثمن قرار المملكة بشأن موسم الحج للعام الحالي

ثمّن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية البحريني القرار الذي اتخذته المملكة بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة العربية ؛ حرصًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًّا، وبما يحقق متطلبات الوقاية اللازمة لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات جائحة كورونا (كوفيد-19)، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

وأشار المجلس خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة؛ إلى أن هذا القرار الحكيم يؤكد حرص المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله- على إقامة موسم الحج وإحياء هذه الشعيرة العظيمة، وعلى أمن قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم، كما يؤكد التزامها المسؤول والمشهود بدعم جهود العالم والمنظمات الصحية الدولية في محاصرة انتشار هذه الجائحة.

وأكد المجلس أن هذا القرار المسؤول يأتي في سياق الجهود المشهودة التي تضطلع بها المملكة على الدوام في خدمة الحرمين الشريفين والبقاع والمشاعر المقدسة، وخدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين ورعايتهم والعناية بهم وتذليل الصعاب التي قد تواجههم، وتوفير الأجواء الآمنة والصحية لهم ليؤدوا مناسكهم في يسر وسلامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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