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توقيع اتفاقية تعاون بين "موارد الرياض" وكلية الآداب بجامعة الملك سعود

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لتعزيز التواصل بين الأجهزة الحكومية والقطاعات الأهلية والقطاع الخاص

توقيع اتفاقية تعاون بين

وقّع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، صباح اليوم الأربعاء؛ اتفاقية تعاون مشترك مع كلية الآداب بجامعة الملك سعود بالرياض في مجالات التطوير والتدريب والبحوث بما يخدم منسوبي الجهتين في مجالات الاهتمام المشترك.

وتنصّ الاتفاقية التي وقّعها من الجانبين مدير عام فرع الموارد بالرياض محمد بن عبدالله الحربي، وعميد كلية الآداب نايف بن ثنيان آل سعود، بحضور مساعد مدير عام الموارد للتنمية بالرياض علي القباني، ومديرة المسؤولية المجتمعية نوف الدوسري، على تبادل المعلومات والخبرات من خلال إتاحة فرص التدريب لطلاب قسم الدراسات الاجتماعية بفروع الموارد والتنمية وعقد الشراكات البحثية والتدريبية بين منسوبي الجهتين لتعزيز مهاراتهم وتطوير قدراتهم في المجال الاجتماعي.

وأوضح الدكتور "الحربي" أن فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض يهدف من خلال عقد هذه الشراكات إلى تعزيز قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية والقطاعات الأهلية والقطاع الخاص؛ انطلاقاً من رؤية المملكة العربية 2030 ولتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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