في عملية نوعية.. زراعة أول جهاز منظم لضربات القلب لثمانيني بالطائف

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خلال أقل من 15 يومًا

تمكن الفريق الطبي بوحدة القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، من زراعة جهاز منظم لضربات القلب بشكل دائم لمريض بالعقد الثمانين من عمره، كان يرقد بعناية القلب، والتي تعتبر العملية النوعية الثانية خلال أقل من أسبوعين.

ونجح الفريق في تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمريض من خلال تركيب جهاز المنظم الذي تم اختباره بنجاح؛ حيث يهدف زرع الجهاز لاستبدال الخلايا المنظمة الطبيعية المتواجدة في قلب المريض، وهي عبارة عن خلايا متخصصة في توليد الشارة المنظمة لدقات القلب ونقلها، بسبب فقدان هذه الخلايا لأدائها أو نتيجة لخلل في أدائها؛ حيث تقوم الخلايا المنظمة الطبيعية بعملها عن طريق إرسال إشارة كهربائية عن طريق الألياف العصبية؛ مما يؤدي إلى تقلص ألياف عضلة القلب، وهكذا يقوم القلب بوظيفته الحيوية وهي ضخ الدم عبر الجسم.

ويتألف جهاز تنظيم ضربات القلب الاصطناعي من كبسولة صغيرة توجد بداخلها بطارية ومسرى كهربائي مرن (Electrode) تمر عبره الإشارات الكهربائية، التي ينتجها جهاز تمر عبره الإشارات الكهربائية، التي ينتجها جهاز تنظيم ضربات القلب، لتصل لخلايا عضلة القلب.

وتم نقل المريض إلى عناية القلب لاستكمال الخطة العلاجية ومتابعة حالة المريض بعد إجراء العملية الذي قادها أطباء قسطرة القلب بالمستشفى ومشاركة فريق من كوادر التمريض والفنيين.

وتشكل العمليات النوعية التي تجري بوحدة قسطرة القلب نقلة في الرعاية الطبية التخصصية على مستوى الخدمات الصحية بصحة الطائف، والتي بدأت بعملية زراعة صاعق كهربائي وزراعة منظم القلب الدائم والخطوات تجاه جراحة القلب المفتوح.