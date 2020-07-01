أخبار عاجلة

مكالمة خالد عكاشة الرئيس بذل جهدا ف رئاسة الاتحاد الافريقي العامين الماضيين وانعكس ذلك ملف سد النهضة -
مساء dmc - أردوغان يتحدى القوانين الدولية ويرسل وزير دفاعه لطرابلس -
جمال عبد الحميد: هيديكوتي وابورجيلة أصحاب الفضل الأكبر في مشواري مع الكرة -
محافظ البحر الأحمر يشرح تفاصيل عودة السياحة: ابتدت تندع أهي -
ملعب ONTime - حلقة الجمعة 3/7/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاءات مع نجوم نادي الإتحاد السكندري والحديث عن الإستعدادات لعودة النشاط -
ملعب ONTime - طلعت يوسف: مفيش مصري وطني يختلف مع قرار عودة الدوري والتحفظ كان مع كيفية طريقة العودة -
د. عبد الهادي مصباح: "موجة تانية ايه اللي بتسألوا عنها إحنا لسه في الموجة الأولى"| #من_مصر -
حياة سعيدة | حلقة الجمعة 3 يوليو 2020 -
اخر النهار يكشف تفاصيل مقتل المطرب الاثيوبي المعارض ل ابي احمد و لماذا اثار الشعب ضدرئيس الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بينها .. الاتحاد الآسيوي: خمس دول مهتمة باستضافة كأس آسيا 2027

Print
بينها السعودية.. الاتحاد الآسيوي: خمس دول مهتمة باستضافة كأس آسيا 2027 بينها .. الاتحاد الآسيوي: خمس دول مهتمة باستضافة كأس آسيا 2027
إضافة إلى قطر وإيران.. وسيتم الإعلان عن هوية الدولة المستضيفة في 2021

بينها السعودية.. الاتحاد الآسيوي: خمس دول مهتمة باستضافة كأس آسيا 2027

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، أن اتحادات: المملكة العربية ، والهند، وإيران، وقطر، وأوزبكستان، أعربت عن اهتمامها باستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، على أن يتم الإعلان عن هوية الدولة المستضيفة في عام 2021.

وأفاد الاتحاد القاري في بيان له "بعد دعوة جميع الاتحادات القارية باستضافة كأس آسيا 2027، في 30 يونيو، يؤكد الاتحاد الآسيوي أنه تلقى إعرابًا عن الاهتمام من خمسة اتحادات أعضاء"، وهي: "المملكة العربية السعودية، والهند، وإيران، وقطر، وأوزبكستان"، وسيعمل الاتحاد مع الأعضاء لتقديم الوثائق اللازمة للترشح "وسيعلن عن الدولة المضيفة في عام 2021".

وتستضيف الصين النسخة المقبلة في عام 2023.

وكان الاتحاد الآسيوي قد قرر بداية أبريل الماضي تمديد مهلة الموعد النهائي للتقدم بالعروض الأولية، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 مارس، وذلك على خلفية المستجد.

وشارك في النسخة الأخيرة التي استضافتها الإمارات مطلع العام الماضي 24 منتخباً للمرة الأولى.

وتستضيف المملكة عديداً من الأحداث الرياضية في الآونة الأخيرة، في مسعى لزيادة النشاطات الرياضية في إطار "رؤية 2030".

وعلى غرار جميع الأحداث الرياضية المحلية، القارية أو الدولية، تم تعليق التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات 2023 ومونديال قطر 2022 بسبب "كوفيد-19".الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية رهف القنون توضح قصة أول مولود لها

السعودية رهف القنون توضح قصة أول مولود لها

مساء dmc - الصحة العالمية تتوقع نتائج مبدئية لتجارب علاج فيروس كورونا خلال أسبوعين

مساء dmc - الصحة العالمية تتوقع نتائج مبدئية لتجارب علاج فيروس كورونا خلال أسبوعين

مصر تسجِّل 1412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و81 حالة وفاة

مصر تسجِّل 1412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و81 حالة وفاة

مجلة "ترحال" تعكس "روح السعودية" في عددها الجديد

مجلة "ترحال" تعكس "روح السعودية" في عددها الجديد

شبكة عيون الإخبارية