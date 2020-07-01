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الخليفي: لا نمانع اندماج البنوك إذا كانت تخدم القطاع وندرس 3 طلبات

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الخليفي: لا نمانع اندماج البنوك السعودية إذا كانت تخدم القطاع وندرس 3 طلبات الخليفي: لا نمانع اندماج البنوك إذا كانت تخدم القطاع وندرس 3 طلبات
قال عن الطلبات: أطرافها طلبوا تأجيلها الى حين اتضاح الرؤية بعد أزمة كورونا

الخليفي: لا نمانع اندماج البنوك السعودية إذا كانت تخدم القطاع وندرس 3 طلبات

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أحمد الخليفي، إن المؤسسة لا تمانع عمليات الاندماج بين البنوك إذا كانت تخدم القطاع والاقتصاد السعودي.

وأشار، خلال لقاء افتراضي نظّمته مجموعة الاقتصاد والأعمال وصندوق النقد الدولي حول السياسات المطلوبة لتعزيز التعافي الاقتصادي من انعكاسات انتشار وباء كورونا على بلدان الخليج، إلى أن هناك 3 طلبات اندماج لدى المؤسسة، وطلب أطرافها تأجيلها الى حين اتضاح الرؤية بعد أزمة كورونا.

يُذكر أن "البنك الأهلي التجاري" كان قد وقع اتفاقية إطارية مع "مجموعة سامبا المالية" لبدء البنكين في دراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة فيما يتصل بصفقة اندماج محتملة بين البنكين.

وكان الخليفي قد قال خلال اللقاء، إن توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد السعودي لشهر يونيو وما قبلها، تعدّ أكثر تشاؤماً من توقعات المؤسسة، موضحاً أن المؤسسة تعقد اجتماعات دورية بشكل ربعي مع عدد من الجهات لدراسة توقعاتها للاقتصاد السعودي.

ووفق رويترز أشار محافظ "ساما"، إلى أن التغيرات كبيرة بسبب جائحة كورونا مع غياب أنشطة الأعمال لما يقارب أربعة أشهر.

وأضاف: النشاطات الاقتصادية التي تراقبها المؤسسة وعددها 17 نشاطاً، انخفض منها 13 نشاطاً منذ مارس الماضي وشهدت انكماشاً الى مايو الماضي.

وقال الخليفي إنه يشجع البنوك التجارية على زيادة الإقراض من أجل استدامة أنشطة الشركات خلال أزمة .مؤسسة النقد السعودي ساما

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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