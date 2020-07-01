الجمارك: فسحنا بضائع بقيمة 257 ملياراً خلال 4 أشهر من الجائحة

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عدد البيانات المفسوحة 1081873 وحجم البضاعة 192 مليون طن

قالت الجمارك السعودية إن قيمة البضائع المفسوحة في المنافذ الجمركية منذ بداية جائحة كورونا حتى 28 يونيو بلغت، 257.49 مليار ريال سعودي.

وأضافت عبر حسابها في تويتر اليوم: تم اتخاذ أعلى معايير الوقاية والصحة المهنية التي تضمن سلامة الحركة التجارية في المنافذ.

وكشفت انه في الفترة من 2 مارس حتى 28 يونيو بلغ عدد البيانات المفسوحة 1081873 وبلغ حجم البضاعة المفسوحة 192 مليون طن و332 ألفاً و524 طناً موضحة أن الفسح تم عبر 30 منفذاً.

الجمارك السعودية