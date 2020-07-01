أخبار عاجلة

مساء dmc - أردوغان يتحدى القوانين الدولية ويرسل وزير دفاعه لطرابلس -
جمال عبد الحميد: هيديكوتي وابورجيلة أصحاب الفضل الأكبر في مشواري مع الكرة -
محافظ البحر الأحمر يشرح تفاصيل عودة السياحة: ابتدت تندع أهي -
ملعب ONTime - حلقة الجمعة 3/7/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاءات مع نجوم نادي الإتحاد السكندري والحديث عن الإستعدادات لعودة النشاط -
ملعب ONTime - طلعت يوسف: مفيش مصري وطني يختلف مع قرار عودة الدوري والتحفظ كان مع كيفية طريقة العودة -
د. عبد الهادي مصباح: "موجة تانية ايه اللي بتسألوا عنها إحنا لسه في الموجة الأولى"| #من_مصر -
حياة سعيدة | حلقة الجمعة 3 يوليو 2020 -
اخر النهار يكشف تفاصيل مقتل المطرب الاثيوبي المعارض ل ابي احمد و لماذا اثار الشعب ضدرئيس الحكومة -
باب الخلق | عم أحد.. رجل عمره 87 سنة .. ولا يعرف المستحيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المملكة تعلن دعمها لترشح الإمارات للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن

Print
المملكة تعلن دعمها لترشح الإمارات للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن المملكة تعلن دعمها لترشح الإمارات للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن
للفترة 2022- 2023.. منزلاوي: نشاركها رؤيتها المعتدلة لإحلال ‫السلام

المملكة تعلن دعمها لترشح الإمارات للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن

أكد نائب مندوب المملكة العربية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، أن المملكة العربية السعودية تدعم دولة الإمارات العربية المتحدة في ترشحها للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة 2022- 2023، وتحث الدول على دعم ترشيحها.

وأوضح الدكتور "منزلاوي" في كلمته خلال اجتماع مجموعة آسيا والمحيط الهادئ الذي عُقد افتراضيًّا مساء أمس برئاسة وفد جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى الأمم المتحدة، أن المملكة العربية السعودية تتشارك مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، رؤيتها المعتدلة التي لا تدخر جهدًا لإحلال ‫السلام والأمن في العالم.

وأبان أن الإمارات نجحت في معالجة القضايا الرئيسية ذات الصلة الوثيقة بالتعاون الدولي والسلام والأمن والتنمية المستدامة، ولها بصمات إنسانية واضحة، من خلال تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتحقيق الهدف المشترك وهو إحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط والعالم أجمع.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى دومًا إلى تعزيز رسالة السلام، ونشر ثقافة التسامح، ولا تألو جهدًا في بذل المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية من خلال الحوار وبناء الثقة.

ونوّه الدكتور منزلاوي، في ختام الكلمة، بأن الإمارات تؤكد دومًا التزامها بالعمل الجماعي وتمسكها بميثاق الأمم المتحدة، وتعزيزها للدبلوماسية متعددة الأطراف.المملكة العربية السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية رهف القنون توضح قصة أول مولود لها

السعودية رهف القنون توضح قصة أول مولود لها

مجلة "ترحال" تعكس "روح السعودية" في عددها الجديد

مجلة "ترحال" تعكس "روح السعودية" في عددها الجديد

"جلوبال بترول برايس": السعودية ضمن أرخص دول العالم في أسعار الكهرباء

"جلوبال بترول برايس": السعودية ضمن أرخص دول العالم في أسعار الكهرباء

جنيف.. رسالة أممية من السعودية ترصد جهودها التعليمية في الجائحة

جنيف.. رسالة أممية من السعودية ترصد جهودها التعليمية في الجائحة

شبكة عيون الإخبارية