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تسوية الـ19 مليون دولار تُنهي قضية "ذئب هوليوود"

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تسوية الـ19 مليون دولار تُنهي قضية "ذئب هوليوود" تسوية الـ19 مليون دولار تُنهي قضية "ذئب هوليوود"
ستضع نهاية لدعوى أقيمت عام 2017 بالنيابة عن 9 نساء

تسوية الـ19 مليون دولار تُنهي قضية

قال مدعون، الثلاثاء: إنه تم التوصل لاتفاق على تسوية قيمتها 19 مليون دولار لحل قضيتيْ اعتداء جنسي بالنيابة عن عدد من النساء، ضد المنتج السينمائي السابق المسجون هارفي واينستين.

لكن المحامين الذين يمثلون 6 نساء ممن وجهن الاتهامات لواينستين (68 عامًا)، الملقب بـ"ذئب هوليوود"، وصفوا الاتفاق المقترح بأنه "خيانة" لا تُلزمه بتحمل المسؤولية.

وستحل التسوية، التي يتعين أن يوافق عليها قاضٍ اتحادي ومحكمة للإفلاس، دعوى قضائية أقامها مكتب المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس ضد واينستين وشركته للإنتاج السينمائي وشقيقه عام 2018.

ووفق "سكاي نيوز"، ستضع التسوية نهاية لدعوى منفصلة أقيمت عام 2017 بالنيابة عن 9 نساء اتهمن "واينستين" بالتحرش أو الاعتداء الجنسي، حسبما قالت "جيمس".

وقالت "جيمس" على تويتر: "بعد كل التحرش والتهديدات والتمييز؛ ستحصل هؤلاء الناجيات على شكل من أشكال العدالة".

كانت محكمة جنائية في مانهاتن قد أدانت "واينستين" في فبراير بالاعتداء جنسيًّا على مساعدة سابقة في مجال الإنتاج تُدعى "ميمي هالي"، واغتصاب الممثلة الصاعدة السابقة جيسيكا مان، وهي إدانات اعتبرت انتصارًا لحركة "مي تو" المناهضة للتحرش.

وحُكم على واينستين بالسجن لمدة 23 عامًا في الشهر التالي.

ولا يزال واينستين، الذي اتهمته أكثر من 100 امرأة بسوء السلوك الجنسي في وقائع يعود تاريخها لعقود؛ يواجه اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في لوس أنجلوس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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