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لحرمان بريطانيا وأوروبا منه.. أميركا تشتري مخزون "ريمديسيفير" لـ 3 أشهر

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لحرمان بريطانيا وأوروبا منه.. أميركا تشتري مخزون "ريمديسيفير" لـ 3 أشهر لحرمان بريطانيا وأوروبا منه.. أميركا تشتري مخزون "ريمديسيفير" لـ 3 أشهر
أثبتت التجارب العلمية نجاحه في وقف تكاثر "كورونا" كخطوة مهمة في العلاج

لحرمان بريطانيا وأوروبا منه.. أميركا تشتري مخزون

اشترت الولايات المتحدة الأميركية تقريباً كل المعروض من دواء "ريمديسيفير"، الذي ثبتت فعاليته في علاج "كوفيد-19"، بحسب تقرير لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وتنتج شركة "غيلياد" الأميركية دواء "ريمديسيفير" الذي تم تطويره أساساً لعلاج الإيبولا، ويبلغ ثمنه لدورة علاج مكوّنة من ست جرعات 532 دولاراً.

ووفق وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، فقد اشترت الولايات المتحدة المخزون العالمي من الدواء لشهر يوليو، وما تصل نسبته 90 في المئة من المخزون المتوافر لشهرَي أغسطس وسبتمبر.

وبحسب الباحث الزائر في جامعة ليفربول، الدكتور أندرو هيل، فإن قيام أميركا بعمليات الشراء هذه من شأنها حرمان دول مثل بريطانيا وبلدان أوروبا من "ريمديسيفير" حتى شهر أكتوبر.

ونقلت "سكاي نيوز" عن هيل، قوله: "إن الصفقة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع شركة الدواء غيلياد ستقلص من فرص نجاة مرضى المستجد الذين يعالجون في المستشفيات".

وأوضح هيل، أن الخطر الأكبر لفقدان "ريمديسيفير" يتركز بشكل أكبر في أوروبا، التي ستفتقد إمدادات الدواء التي حجزتها أميركا لثلاثة أشهر، بينما بمقدور الدول ذات الدخل المتوسط أو المنخفض إنتاج نسخ منه، لكنها ستكون غير قادرة على تصديرها، وذلك لامتلاك "غيلياد" براءة اختراع خاصة بالعلاج.

وكانت تجارب علمية قد أكدت قدرة الأدوية المضادة للفيروسات ومنها "ريمديسيفير" على تقليل مدة معاناة مرضى فيروس كورونا من الأعراض، عبر إيقاف تكاثر الفيروس، ووصفه وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، بالقول: إن استعماله على مرضى "كوفيد-19" يعد خطوة مهمة في علاج الفيروس منذ ظهوره.

يأتي الإعلان عن الخطوة الأميركية في وقت أظهر إحصاء أجرته "رويترز" أن عدد حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" في الولايات المتحدة ارتفع بأكثر من 47 ألفاً، الثلاثاء، في أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بالبلاد منذ بداية الجائحة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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