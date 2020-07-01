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البرازيل وكوريا الجنوبية وقيرغيزستان.. كورونا يتواصل والأرقام تتصاعد

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البرازيل وكوريا الجنوبية وقيرغيزستان.. كورونا يتواصل والأرقام تتصاعد البرازيل وكوريا الجنوبية وقيرغيزستان.. كورونا يتواصل والأرقام تتصاعد
الصحة الكورية: لم تسجل أي حالة وفاة جديدة لتستقر الوفيات عند 282

البرازيل وكوريا الجنوبية وقيرغيزستان.. كورونا يتواصل والأرقام تتصاعد

سجلت البرازيل، اليوم، 33846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1280 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية، في بيان لها، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 1402041 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 59 ألفاً و594 وفاة حتى الآن.

كما سجلت قيرغيزستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 5735 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة في قيرغيزستان، أن 76 مريضًا بالفيروس تماثلوا للشفاء، مما رفع حالات الشفاء حتى الآن إلى 2443 حالة.

وسجلت كوريا الجنوبية 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المصابين إلى 12850.

وأفادت السلطات الصحية الكورية الجنوبية بأنها لم تسجل أي حالة وفاة لتستقر حصيلة الوفيات عند 282 حالة، مشيرة إلى تماثل 76 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 11 ألفًا و613 حالة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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