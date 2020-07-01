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أمطار لا تضر التمور.. الحصيني يرسم ملامح طقس "الخميس والجمعة"

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أمطار لا تضر التمور.. الحصيني يرسم ملامح طقس "الخميس والجمعة" أمطار لا تضر التمور.. الحصيني يرسم ملامح طقس "الخميس والجمعة"
على أجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة وجنوب منطقة الرياض

أمطار لا تضر التمور.. الحصيني يرسم ملامح طقس

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، من غد الخميس، ارتفاع نسبة الرطوبة على الشرقية ودول الخليج العربي عدا الكويت، كما تَوَقّع امتداد الرطوبة إلى شرق منطقة الرياض بما فيها العاصمة، وهذا قد يزيد من الإحساس بالحرارة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": متوقع أمطار على عمان والإمارات واليمن والربع الخالي ومرتفعات عسير وجازان.

وتابع: متوقع من الجمعة 12/ 11/ 1441هـ أمطار على أجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة وجنوب منطقة الرياض.

وأردف: الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة مع رياح نشطة مثيرة للأتربة.

وأشار إلى أن هذه الأمطار -إن شاء الله- لا تضر التمور في النخيل؛ لأن تمور النخيل "لم تنضج نضوجًا كاملًا".حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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