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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المدينة ومكة والرياض

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المدينة ومكة والرياض "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المدينة ومكة والرياض
سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار الي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة، وسماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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