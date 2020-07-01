أخبار عاجلة

ملعب ONTime - طلعت يوسف: مفيش مصري وطني يختلف مع قرار عودة الدوري والتحفظ كان مع كيفية طريقة العودة -
د. عبد الهادي مصباح: "موجة تانية ايه اللي بتسألوا عنها إحنا لسه في الموجة الأولى"| #من_مصر -
حياة سعيدة | حلقة الجمعة 3 يوليو 2020 -
اخر النهار يكشف تفاصيل مقتل المطرب الاثيوبي المعارض ل ابي احمد و لماذا اثار الشعب ضدرئيس الحكومة -
باب الخلق | عم أحد.. رجل عمره 87 سنة .. ولا يعرف المستحيل -
شقيق جمال عبد الحميد: هذا هو سر اسم شهرة جمال في الشارع وهو صغير « جمال حركة » -
في حب اللعيب.. رسالة أحفاد كابتن جمال عبد الحميد لجدهم -
"جاء لتحصيل الجباية".. موقع تركي يكشف كواليس زيارة "أردوغان" الخاطفة لقطر -
استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا -
اليمن يرحب بتقرير أممي يثبت تورط إيران في توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الصرف فورا.. تحويل 4 مليون جنيه مستحقات المصريين المغادرين للأردن لبنك القاهرة

Print

مصراوي Masrawy

11:55 م الثلاثاء 30 يونيو 2020

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان -الأردن، استطاع بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن تحويل مستحقات 133 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية.

وبحسب بيان اليوم، بلغت المستحقات 251 ألف دولار، أي ما يقرب من 4 ملايين و41 ألفاً و100 جنيه مصري، ويقوم المكتب تباعاً بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، وذلك تحت رعاية سفير بالأردن شريف كامل.

وناشد المستشار العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء.

وتابع: وفي حال إذا كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، وسيقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة :

1

2

3

4

5

6

7

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملعب ONTime - طلعت يوسف: مفيش مصري وطني يختلف مع قرار عودة الدوري والتحفظ كان مع كيفية طريقة العودة

ملعب ONTime - طلعت يوسف: مفيش مصري وطني يختلف مع قرار عودة الدوري والتحفظ كان مع كيفية طريقة العودة

د. عبد الهادي مصباح: "موجة تانية ايه اللي بتسألوا عنها إحنا لسه في الموجة الأولى"| #من_مصر

د. عبد الهادي مصباح: "موجة تانية ايه اللي بتسألوا عنها إحنا لسه في الموجة الأولى"| #من_مصر

استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا

استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا

ملعب ONTime- شوبير: صانعي التعصب منهم لله وفي حالة تأهل قطبي مصر لنهائي إفريقيا الأفضل اللعب خارجيًا

ملعب ONTime- شوبير: صانعي التعصب منهم لله وفي حالة تأهل قطبي مصر لنهائي إفريقيا الأفضل اللعب خارجيًا

شبكة عيون الإخبارية