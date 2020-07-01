الصرف فورا.. تحويل 4 مليون جنيه مستحقات المصريين المغادرين للأردن لبنك القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان -الأردن، استطاع بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن تحويل مستحقات 133 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية.

وبحسب بيان اليوم، بلغت المستحقات 251 ألف دولار، أي ما يقرب من 4 ملايين و41 ألفاً و100 جنيه مصري، ويقوم المكتب تباعاً بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، وذلك تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وناشد المستشار العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء.

وتابع: وفي حال إذا كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، وسيقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة :