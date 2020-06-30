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خضوع نائبين عراقيين للعلاج في الأردن نتيجة الإصابة بكورونا

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خضوع نائبين عراقيين للعلاج في الأردن نتيجة الإصابة بكورونا خضوع نائبين عراقيين للعلاج في الأردن نتيجة الإصابة بكورونا

جى بي سي نيوز  :- أعلن وزير الصحة سعد جابر، الأحد، عن خضوع نائبين عراقيين للعلاج في الأردن نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح  :  أن أي شخص يدخل الأردن، يُفحص عدا الدبلوماسيين، لأن الأردن محكوم باتفاقيات دولية ويخضع الدبلوماسيون للحجر المنزلي لمدة أسبوعين.

وأشار إلى أن أحد النواب جاء إلى الأردن في بعثة دبلوماسية، وبعد 5 أيام ظهرت لديه أعراض وفُحص واكتشفت إصابته بالفيروس، وعُزلت البناية التي يسكنها، وبعد 4 أيام اكتشفت إصابة زوجته وابنته، وهم في المستشفى ، وفق المملكة  . 

أما النائب الثاني، جاء ضمن وفد برلماني وليس دبلوماسي، وفُحص في المطار وتبين إصابته بالفيروس، وذهب إلى المستشفى.

جي بي سي نيوز

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