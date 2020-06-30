خروج ١٦ متعافى من مستشفى إسنا لعزل مصابي كورونا بالأقصر

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مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

أعلنت مستشفى إسنا التخصصي لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، خروج ١٦ من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء.

وقال بيان للمستشفى إن من بين المتعافين 3 حالات كانت حالتهم حرجة وتلقوا العلاج في قسم العناية المركزة.

وارتفع عدد المتعافين الذين خرجوا من المستشفى إلى ٨١٩ شخصًا، وجميع من خرجوا من المستشفى تماثلوا للشفاء التام وجاءت نتائج تحاليلهم سلبية.

وأشارت مديرية الصحة بمحافظة الأقصر في بيان سابق لها، إلى تحقيق مستشفى العزل بإسنا أعلى معدلات للشفاء بين كافة مستشفيات الجمهورية المخصصة للعزل، وبلغت نسبة الوفيات بالفيروس بين المصابين أقل من ٣%.