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غلق يمتد لـ6 أشهر.. تحذير شديد من لأصحاب المخابز- مستند رسمي

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غلق يمتد لـ6 أشهر.. تحذير شديد من التموين لأصحاب المخابز- مستند رسمي غلق يمتد لـ6 أشهر.. تحذير شديد من لأصحاب المخابز- مستند رسمي

مصراوي Masrawy

10:20 ص الثلاثاء 30 يونيو 2020

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٠ بشأن ضبط منظومة عمل المخابز.

وأشار التوجيه إلى عدم السماح لأي مخبز بوضع ماكينة صرف الخبز خارج نطاق المخبز بدون إذن من الإدارة التموينية التابع لها، وأن من يخالف ذلك يتعرض لغلق المخبز شهرين، وفى حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة.

وأوضح التوجيه أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، وأحكام القضاء يتم إيقاف المخبز لمدة ٦ أشهر مع تحصيل ضعف القيمة لدعم الخبز التي تم إثباتها في نفس اليوم، إذا تم استخدام ماكينة صرف الخبز في مخبز آخر، على أن تطبق العقوبة على المخبزين، وفي حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة.

وبحسب المنشور، يتم إيقاف المخبز 6 أشهر أيضا في حال استخدام ماكينة صرف الخبز البلدي في أحد المخابز الإفرنجي أو السياحية، أو في صرف سلع تموينية بخلاف الخبز، أو استخدامها في أي من مشروع جمعيتي أو بدال تمويني أو سوبر ماركت.

وقالت مصادر خاصة إن الوزارة تتجه لربط ماكينات صرف الخبز بالجي بي إس، وإحداثيات كل مخبز لتحديد ما إذا تم نقل الماكينة من المخبز أم لا.

وأضافت المصادر أن بعض المخابز كانت تقوم بتأجير الماكينة، وبيع حصتها ما دفع الوزارة للتدخل للسيطرة علي المنظومة.​

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