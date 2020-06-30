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الكويت تعلن السيطرة على الحريق الضخم بميناء عبدالله.. ولا إصابات

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الكويت تعلن السيطرة على الحريق الضخم بميناء عبدالله.. ولا إصابات الكويت تعلن السيطرة على الحريق الضخم بميناء عبدالله.. ولا إصابات
الأضرار شملت كميات كبيرة من الأخشاب وأكثر من 3 آلاف سيارة جديدة

الكويت تعلن السيطرة على الحريق الضخم بميناء عبدالله.. ولا إصابات

قالت الإدارة العامة للإطفاء في الكويت على "تويتر"، إن فرق الإطفاء سيطرت على حريق في منطقة غرب ميناء عبدالله، صباح الثلاثاء، دون وقوع إصابات.

كانت مؤسسة الموانئ الكويتية قد قالت في منشور على "تويتر"، في ساعة متأخرة الإثنين، إن حريقاً شب في منطقة غرب ميناء عبدالله دون أن تذكر تفاصيل.

وقال المدير العام للإدارة العامة للإطفاء في الكويت، الفريق خالد المكراد، في تصريح لتلفزيون الكويت إن 9 مراكز إطفاء تعاملت مع الحريق الضخم، الذي شب في قسيمة مخازن بمنطقة ميناء عبدالله وتقدر مساحتها بـ 125 ألف متر مربع.

وأكد أنه لم يسجل وقوع إصابات بشرية، مشيراً إلى أن الأضرار المادية شملت كميات كبيرة من الأخشاب وأكثر من 3 آلاف سيارة جديدة وبضائع متنوعة وأصباغ.

وذكر أن اندلاع الحريق في منطقة مكشوفة ونشاط الرياح أديا إلى صعوبة عمل رجال الإطفاء، الذين يحاولون احتواء الحريق.الكويت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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