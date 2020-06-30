نصف درجة الغليان بالشرقية.. المسند: الأحساء تسجل ثالث أعلى درجة حرارة بالعالم

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قال: الدمام جاءت بعدها وفي المرتبة الرابعة وشمال #الرياض حل في المرتبة الـ 15

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن الأحساء سجلت ثالث أعلى درجة حرارة على مستوى العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال عبر حسابه في تويتر: على مستوى #العالم قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تأتي #الأحساء وشرق #الدمام في المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي، ثم شمال #الرياض في المرتبة الـ 15.

وأضاف: في #الشرقية درجة الحرارة الكبرى قريباً من نصف درجة الغليان.حالة الطقس الأرصاد