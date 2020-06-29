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رشقاه بالحجارة.. القبض على المتهمين بالتنمر على شاب سوداني بالجيزة

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رشقاه بالحجارة.. القبض على المتهمين بالتنمر على شاب سوداني بالجيزة رشقاه بالحجارة.. القبض على المتهمين بالتنمر على شاب سوداني بالجيزة

مصراوي Masrawy

06:47 م الإثنين 29 يونيو 2020

كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع تداوله مستخدمو موقع "فيسبوك" ظهر خلاله شاب حال سيره بالطريق العام، وقيام أحد الأشخاص بقذفه بحجر وآخر بتصويره.

أمكن التوصل للشاب وتبين أنه طالب يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بإمبابة بمحافظة الجيزة). وباستدعائه حضر صحبة والدته (ربة منزل– تحمل ذات الجنسية).

وبسؤاله عن ملابسات الواقعة قرر أنه حال سيره بأحد شوارع منطقة إمبابة فوجئ بشخصين يستقلان مركبة "توك توك" قام أحدهما بالتنمر عليه لفظياً، وإلقاء حجر عليه بينما قام الآخر بتصوير الواقعة، وحال معاتبته لهما اعتديا عليه بالضرب دون حدوث إصابات، وتمزيق ملابسه واستوليا على حقيبته وبداخلها (بعض الملابس - حذاء رياضى – هاتف محمول – مبلغ مالى).

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن عاملين وراء ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما الهاتف المحمول المستخدم فى التصوير، واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأضاف أحدهما باعتياده على تصوير مثل تلك الفيديوهات وبثها على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى، وعقب علمه بتداول الفيديو حذفه، وبإرشادهما تم ضبط متعلقات المجنى عليه.

يُذكر أن مقطع فيديو متداول على تطبيق "تيك توك" تنمر خلاله شخصين من شاب سوداني يدعى "نائل".

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