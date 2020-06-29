بعد وفاته بكورونا.. مواطن يتهم مستشفى خاص بسرقة متعلقات والده في بنها

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

اتهم مواطن مسئولي مستشفى خاص في بنها، بالاستيلاء على متعلقات والده المتوفى بفيروس كورونا، أثناء حجزه بالعناية المركزة بالمستشفى، وحرر محضرًا بذلك.

التفاصيل بدأت بتلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثاني بنها، بورود بلاغ من "و. ع. س"، 41 عامًا، يتهم فيه مسئولي مستشفى خاص في بنها بالاستيلاء على متعلقات والده المتوفى بفيروس كورونا في العناية المركزة بالمستشفى.

وقال المواطن في بلاغه، إن والده كان مصابا بفيروس كورونا، وتوجه به إلى إحدى المستشفيات الخاصة ببنها يوم 24 يونيو الجاري، فطلب منه المستشفى دفع مبلغ 20 ألف جنيه، حتى يجري دخوله العناية المركزة وبعد يومين من دخوله توفى، فوضعوه على الأجهزة لاستمرار القلب إكلينيكيًا، إلا أنه توفي.

وتابع المواطن في بلاغه، أنه توجه بعد ذلك لاستلام جثمان والده، إلا أنه لم يجد متعلقاته، "عبارة عن خاتمين وساعة يد وحافظة نقود، وعندما طالب بها اعتدى رئيس طاقم التمريض والمدير الإداري عليه بالألفاظ النابية والسب، وطردوه خارج المستشفى.

وحرر المواطن عن ذلك المحضر رقم 1305 إداري قسم بنها ثان، وتولت النيابة العامة التحقيق.