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محافظ بورسعيد ورئيس تعاونيات البناء يناقشان توصيل مرافق الإسكان التعاوني

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محافظ بورسعيد ورئيس تعاونيات البناء يناقشان توصيل مرافق الإسكان التعاوني محافظ بورسعيد ورئيس تعاونيات البناء يناقشان توصيل مرافق الإسكان التعاوني

مصراوي Masrawy

12:54 م الإثنين 29 يونيو 2020

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمهندس حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، اجتماعا، اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة، بحضور عدد من مسئولي أعمال الترفيق بمشروع الإسكان التعاوني.

واستعرض المحافظ مع المسئولين، خلال الاجتماع، آخر معدلات التنفيذ حتى الآن بالمشروع التعاوني فيما يخص أعمال توصيل المياه، والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والكهرباء.

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة إنجاز كافة الأعمال الجارية من أجل الانتهاء من مشروع الإسكان التعاوني في أقرب وقت، والالتزام بخطة عمل معينة تحقق السرعة والإنجاز، مؤكدا حرص المحافظة على إتمام أعمال الترفيق بمشروعات الإسكان على أعلى درجة من الكفاءة.

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