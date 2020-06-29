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خروج 9 حالات بعد تعافيهم من كورونا في العزل الصحي بأسوان

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خروج 9 حالات بعد تعافيهم من كورونا في العزل الصحي بأسوان خروج 9 حالات بعد تعافيهم من كورونا في العزل الصحي بأسوان

مصراوي Masrawy

10:07 ص الإثنين 29 يونيو 2020

أسوان – إيهاب عمران:

ارتفع عدد المتعافين من المستجد في محافظة أسوان إلى 636 حالة، خرجوا جميعًا من مستشفى العزل في الصداقة ومن المدينة الشبابية بأسوان.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، أنه جرى اليوم الاثنين، خروج 9 حالات جديدة بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، وتحول حالتهم من إيجابية إلى سلبية للمرض منهم 4 حالات من مستشفى العزل بمنطقة الصداقة بمدينة أسوان، و5 حالات من المدينة الشبابية.

وتابع: بذلك يرتفع عدد المتعافين من كورونا وخرجوا من مستشفى العزل بأسوان إلى 277 حالة بالإضافة إلى 359 حالة خرجت من المدينة الشبابية.

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