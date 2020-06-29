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الأحوال المدنية: إصدار وتوصيل 100 ألف وثيقة خلال تعليق الحضور للعمل

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الأحوال المدنية: إصدار وتوصيل 100 ألف وثيقة خلال تعليق الحضور للعمل الأحوال المدنية: إصدار وتوصيل 100 ألف وثيقة خلال تعليق الحضور للعمل
تطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الجديد

الأحوال المدنية: إصدار وتوصيل 100 ألف وثيقة خلال تعليق الحضور للعمل

أصدرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أكثر من 100 ألف وثيقة (سجل الأسرة، شهادة الميلاد) للمواطنين (ذكور وإناث) عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" وإيصالها إلى منازلهم من خلال الشريك الإستراتيجي "البريد السعودي"، وذلك خلال فترة تعليق الحضور لمقار العمل في الجهات الحكومية كافة، تطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وتتم طباعة الوثائق في (13) مركزًا خصصت لطباعة شهادات الميلاد وسجلات الأسرة في مختلف مناطق المملكة، مجهزة بأحدث التقنيات يقوم بتشغيلها فريق من منسوبي الأحوال المدنية.

وأسهم التعاون بين الأحوال المدنية ومنصة "أبشر" الإلكترونية من جهة، وشركاء الخدمات وهم (وزارة الصحة، وزارة العدل، والبريد السعودي) من جهة أخرى، في تقديم الخدمات إلكترونياً وإيصال الوثائق للمواطنين في منازلهم دون الحاجة إلى زيارة المكاتب.

يأتي هذا الإنجاز تماشيًا مع التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية والحلول الذكية والتحول الرقمي الذي تنتهجه الأحوال المدنية لتسهيل التعاملات والإجراءات، والاستغناء عن الورق وتوفير الوقت والجهد، إضافة إلى رفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدَّمة للمواطنين.الأحوال المدنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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