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منح ابنَي محمد بن جابر المسرحي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

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تقديرا لمواقفهما في التبرع وإنقاذ إخوانهما في عملية معقدة أجريت بألمانيا

منح ابنَي محمد بن جابر المسرحي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

صدرت الموافقة السامية الكريمة على منح ابنَي المواطن محمد بن جابر مدبش المسرحي، وهما: أحمد بن محمد جابر مدبش، وأنس محمد جابر مدبش، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة تقديراً لمواقفهما في التبرع وإنقاذ إخوانهما معاذ وعبد العزيز.

وجرت العملية المعقدة في جمهورية ألمانيا الاتحادية واستغرقت زهاء عامين.


ويمنح وسام الملك عبدالعزيز -يرحمه الله- للجهات الرسمية أو الأشخاص أو المؤسسات، تعبيرًا عن تقدير الدولة، والملك عبدالعزيز لجهد معين قامت به هذه المؤسسة لتحصل على وسام الملك.

وتقدم المواطن محمد بن جابر بن محمد مدبش المسرحي بالشكر لله -عزّ وجلّ- ثم لمقام الملك المفدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وولي عهده الأمين، وحكومتنا الرشيدة لما توليه من رعاية وعناية بأبناء هذه البلاد.

منح ابنَي محمد بن جابر المسرحي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

منح ابنَي محمد بن جابر المسرحي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

منح ابنَي محمد بن جابر المسرحي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

منح ابنَي محمد بن جابر المسرحي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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