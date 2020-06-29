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من يناير.. تمنح مواطني 113 دولة حق الدخول إليها بتأشيرات إلكترونية

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من يناير.. روسيا تمنح مواطني 113 دولة حق الدخول إليها بتأشيرات إلكترونية من يناير.. تمنح مواطني 113 دولة حق الدخول إليها بتأشيرات إلكترونية
إيفانوف: يشكلون زهاء 4 مليارات نسمة أي نحو نصف تعداد سكان كوكبنا بأسره

من يناير.. روسيا تمنح مواطني 113 دولة حق الدخول إليها بتأشيرات إلكترونية

أعلن يفغيني إيفانوف، نائب وزير الخارجية الروسية، أمس الأحد، أنه سيكون بإمكان مواطني 113 دولة دخول بتأشيرة إلكترونية، اعتباراً من يناير المقبل.

في مقابلة مع صحيفة "كومرسانت"، ذكر المسؤول أن سكان هذه الدول الـ 113 يشكلون زهاء 4 مليارات نسمة، أي نحو نصف تعداد سكان كوكبنا بأسره، مشيراً إلى أن النظام الجديد سيبدأ العمل به بعد إعطاء الروسية موافقتها على قائمة الدول ذات الشأن.

ووفق "روسيا اليوم" أوضح نائب الوزير أن هناك قائمة أولية من 53 دولة بإمكان مواطنيها الدخول بالتأشيرات الإلكترونية إلى المناطق "التجريبية"، هي الشرق الأقصى الروسي، ومقاطعة كالينينغراد، ومدينة سان بطرسبورغ ومقاطعة لينينغراد.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه القائمة المصغرة تشمل بلدان الاتحاد الأوروبي، والصين، واليابان، والهند، وتركيا، ودولاً أخرى عدة.

ولفت إيفانوف إلى أن مواطني 60 دولة يستطيعون حالياً دخول الأراضي الروسية دون تأشيرات أصلاً، وذلك بموجب الاتفاقات التي أبرمتها موسكو سابقاً مع هذه الدول.روسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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