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جنبلاط يشن هجوما شاملا: في الخارجية وزير يذكرنا بوليد المعلم

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جنبلاط يشن هجوما شاملا: في الخارجية وزير يذكرنا بوليد المعلم جنبلاط يشن هجوما شاملا: في الخارجية وزير يذكرنا بوليد المعلم

جي بي سي نيوز:- غرد وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني على تويتر، تعليقا على الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والأزمة التي افتعلها قرار قضائي يمنع السفيرة الأميركية في بيروت من التصريح لوسائل الإعلام اللبنانية.

وقال جنبلاط: "يا لها من فوضى في القضاء والخارجية والمالية والإدارة". وتابع قائلا: "القضاء يبدو وبعد تعثر التشكيلات يسير عل خطى المهداوي كمقدمة لنظام شمولي" ، بحسب "العربية " .

وتابع: "في الخارجية فإن الوزير يذكرنا بوليد المعلم (وزير خارجية سوريا")، وفي المالية مدير نافذ يعبث بالأرقام لتفشيل الحوار مع الهيئات الدولية، وفي الإدارة عسس من المستشارين الحاقدين".

وأعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي سيستدعي السفيرة دوروثي شيا غداً "على خلفية تصريحاتها الأخيرة".

ورد المتحدث باسم السفارة الأميركية في حديث لقناة "العربية" قائلاً إن السفيرة شيا "تتطلع للقاء وزير الخارجية الذي تربطها معه علاقات ممتازة".

وفي وقت سابق، أكدت السفيرة شيا، في مقابلة جديدة مع قناة "الحدث"، أن "تقييد الإعلام يحدث في إيران وليس في بلد كلبنان".

وقالت السفيرة إنها لم تتصور أن ينتج عن مقابلتها السابقة مع قناة "الحدث" "كل هذا الجنون"، حسب تعبيرها، في إشارة إلى صدور قرار قضائي يمنعها من التصريح لوسائل الإعلام اللبنانية.

وقالت شيا اليوم: "سمعت من بأنها ستتراجع عن إسكات الإعلام"، معتبرةً أن "تقييد الإعلام يحدث في إيران وليس في بلد كلبنان".

جي بي سي نيوز

شبكة عيون الإخبارية