الوادي الجديد تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 305 حالة

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الأحد، تسجيل 15 إصابة جديدة بواقع 10 حالات بمركز الداخلة و3 حالات بمركز الخارجة، وحالة بالفرافرة وحالة بمركز بلاط، وتسجيل حالتي وفاة بمركز الداخلة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية المسجلة لـ 305 إصابة منهم 22 وفيات منذ بداية الأزمة.

أكد الزملوط، في بيان صحفي، تعافى حالة واحدة فقط مستشفى الفرافرة المركزي بإجمالي 142 حالة شفاء وخروجها من العزل، لافتًا إلى انتهاء مدة العزل المنزلي لـ 72 مواطنًا من المخالطين للمصابين بمركز الداخلة، ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

وشدد المحافظ، على تحذير المواطنين المخالطين لوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يوم لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام (٢٩٣٦٤٦٧ -٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.

وفى سياق متصل تتابع لجنة إدارة أزمة كورونا إجراءات المرور على لجان امتحانات الثانوية العامة والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وإبلاغ غرف العمليات لاتخاذ القرارات المناسبة.

